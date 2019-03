De politie is op zoek naar getuigen van een 'ernstige' bedreiging van een 32-jarige man die maandagavond aan de Houtrustweg in Duindorp in Scheveningen plaatsvond.

Het incident gebeurde rond 18.55 uur. Wat de toedracht is van het incident is nog onduidelijk. In kader van lopend onderzoek kan de politie niet meer informatie over het voorval delen.

Naar aanleiding van het incident is een 35-jarige man uit Den Haag aangehouden aan de Kranenburgweg.

Desondanks komt de politie graag in contact met getuigen van het incident. Een politiewoordvoerder laat weten later met meer informatie te komen betreffende het incident.