Een persoon, die tevens ook verdachte is, is dinsdagochtend bij een steekincident aan het Lamgroen in Den Haag, gewond geraakt. De politie is op zoek naar een andere verdachte.

Vermoedelijk vond het steekincident plaats in een woning. De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht.

De andere betrokkene, een verdachte die mogelijk ook gewond is geraakt, sloeg na het incident op de vlucht. Wat de toedracht is van het incident, is nog onduidelijk.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Later komt zij met meer informatie.