Op vrijdag 29 maart vindt het Sino-Dutch Economic Cooperation Forum (SDECF) na twee jaar weer plaats in het Louwman Museum in Den Haag. Tijdens dit evenement wisselen Chinese en Nederlandse bedrijven en organisaties ideeën uit en kijken ze of ze kunnen samenwerken

Het forum is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Den Haag, het Chinese Investment Promotion Agency van the Ministry of Commerce, Association of Chinese Investment Enterprises in the Netherlands (ACIEN) en The Hague Business Agency.

Haagse wethouder Richard de Mos (Economie) opent het SDECF. "Eind vorig jaar was ik voor een handelsmissie in China. Ik heb daar persoonlijk ervaren hoe belangrijk het is om mensen en organisaties in levenden lijve te ontmoeten."

"Op dit forum ontmoeten Haagse en Chinese ondernemers elkaar. Een mooie kans voor deze ondernemers om hun omzet te vergroten. Het is belangrijk dat we laten zien dat Den Haag de Gateway to Europe is voor Chinese ondernemers. Zakendoen met China is goed voor de Haagse economie en dus goed voor de werkgelegenheid!", aldus de Mos.



Twee jaar geleden eerste editie SDECF

Twee jaar geleden werd de eerste editie van het SDECF gehouden op de Chinese ambassade in Den Haag. Nationale en regionale ambtenaren, maar ook ondernemers namen toen deel aan het forum. Het resultaat: 41 voorgenomen samenwerkingen uit meer dan honderd Chinese en Nederlandse organisaties en een sterkere participatie van de Chinees-Nederlandse gemeenschap. De tweede editie werd in Rotterdam gehouden en bouwde voort op dat succes.

Het programma bestaat dit jaar uit key note speeches in de ochtend van onder andere Chinese en Nederlandse multinationals. In de middag zijn er workshops en zogenoemde matchmaking-sessies rondom de thema’s Intelligent Manufacturing, Life-Science, Smart City, Transportation, Bio-Chemical, en Energy.

Vanaf woensdag 6 maart kunnen geïnteresseerden het gedetailleerde programma bekijken en zich registreren via de site van The Hague Business Agency.