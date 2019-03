De Haagse Kracht Award is uitgereikt aan vrouwencentrum Polka in stadsdeel Segbroek. Het centrum verbindt Poolse vrouwen met de stad voor een betere integratie.

Initiatiefneemster van het vrouwencentrum is Anna Kowalska. Zij nam de prijs in ontvangst uit handen van Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) en raadslid Marieke van Doorn (D66).

D66 Den Haag reikt de prijs jaarlijks uit aan een initiatief dat zich inzet voor betere emancipatie en diversiteit in de stad.

Raadslid Van Doorn: “Polka zorgt voor een mooie uitwisseling tussen inwoners met verschillende achtergronden. Die verbinding hebben we nodig in onze diverse stad en helpt om elkaar beter te begrijpen.” Vorig jaar wonnen de Roze Règâhs, de LHBT voetbalfanclub van ADO Den Haag, de prijs.

Diverse activiteiten

In 2018 verenigde een kleine groep Poolse vrouwen zich in hun wijk. Vrouwencentrum Polka organiseert tal van activiteiten in de stad. Recent opende zij nog een fototentoonstelling op het Regentesseplein om daarmee hun verhalen in beeld te brengen.

Ook organiseert het vrouwencentrum informatieavonden over thema’s zoals huisvesting voor Poolse vrouwen. "Het is als nieuweling in een stad erg wennen en vaak ook hard werken om je plek te bemachtigen. Met ons centrum helpen we vrouwen daarbij", legt Kowalska uit.

"We zijn enorm vereerd dat wij deze prijs krijgen. We zien het als aanmoedig om door te gaan met ons werk", zei Kowalska tijdens de uitreiking.