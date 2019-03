De dubbele aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland "is een aanslag op ons allemaal, maar ook op de hele moslimwereld. Het verdriet daarover en de woede, kan ik me zo ontzettend goed voorstellen.'' Dat zei burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vrijdag tijdens een bezoek aan de moskee as-Soennah in de hofstad.

De politie houdt de moskee vrijdag en de komende dagen extra in de gaten. As-Soennah krijgt vooralsnog geen permanente bewaking voor de deur.

"Dat gebeurt alleen als de informatie zo is dat het noodzakelijk is. Het erge is dat je zo'n aanslag nooit kunt uitsluiten. Je kunt wel je uiterste uiterste best doen om deze moskee en andere moskeeën goed in de gaten te houden", aldus Krikke.

De burgemeester zegt dat het van groot belang is "dat we ons niet uit elkaar laten drijven".

"Het is van heel groot belang om elkaar te respecteren in de geloofsovertuigingen en in de keuzes die mensen maken. We moeten ons niet tegen elkaar uit laten spelen en niet laten provoceren, maar juist één samenleving zijn waar we met respect voor ieders opvattingen samen leven", aldus Krikke.