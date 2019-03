Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot vijf jaar geëist tegen meerdere verdachten van het stelen van mobiele telefoons in Den Haag en het verkopen van deze telefoons in de Bulgaarse stad Ruse.

Het gaat om een 45-jarige man, zijn 49-jarige medeverdachte en diens drie vrouwelijke familieleden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 49-jarige man van het doorverkopen van gestolen mobiele telefoons, die Bulgaarse vrouwen na 'seizoenswerk' in Den Haag, bij hem in Bulgarije kwamen inleveren. De politie kwam de man in juli 2017 op het spoor nadat een gestolen telefoon opnieuw in gebruik werd genomen en de nieuwe eigenaar kon vertellen waar hij hem had gekocht.

In het huis van zijn 45-jarige medeverdachte werden laptops aangetroffen, waarin meer dan 700 verschillende iPhones waren geplugd. 266 daarvan waren aantoonbaar gestolen.

Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen de 45-jarige man voor heling en witwassen, drie jaar cel tegen de 49-jarige man voor heling en zes en vier maanden cel tegen de ex en de schoondochter van de 49-jarige man.

De rechter doet op 2 april uitspraak.