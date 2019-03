De politie heeft zondagmiddag vijf personen gearresteerd in verband met een steekincident eerder die dag in een woning aan de Haagse Gouverneurlaan. Daarbij raakte een persoon zwaar gewond, meldt de politie Den Haag op Twitter.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Of hij of zij in levensgevaar is, is niet bekend. Een politiewoordvoerder kon desgevraagd ook niets aan NU.nl kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

Evenmin is duidelijk wat de relatie is tussen de verdachten en het slachtoffer.

De politie verricht onderzoek in de woning.