Er is een overleden persoon aangetroffen in een antiekwinkel op de Zeesluisweg in Den Haag. De politie sluit een misdrijf uit.

De politie ontving rond 16.00 een melding en ging naar de winkel op de Zeesluisweg. In de winkel, een antiekwinkel genaamd Kniertje, troffen ze een overleden persoon aan.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er is in ieder geval geen sprake van een misdrijf. De omgeving rondom de winkel werd afgezet. Inmiddels is het politieonderzoek in de winkel afgerond.