Moslimorganisaties hebben na het vrijdaggebed in de As-Soennah-moskee de overheid opgeroepen moslims in dit land te beschermen tegen haat en discriminatie. Bij de moskee in Den Haag werden zondag door leden van anti-islambeweging Pegida een spandoek met beledigende teksten geplaatst.

Naast het spandoek was een etalagepop geplaatst, die kleding droeg met Arabische kenmerken, half ontbloot was en voorzien van baard, met in het kruis een babypop.

Diverse religieuze organisaties en honderden gelovigen waren vrijdag op de been om steun te betuigen. Vicevoorzitter Abdelhamid Bouzzit van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden sprak van een aanslag op onze gehele samenleving.

"Zij zijn erop uit ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten", zei hij over de daders.

Hij deed een oproep aan regering, volksvertegenwoordigers en opiniemakers om zich uit te spreken voor de rechten van moslims.