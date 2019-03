Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn vorige week twee keer uitgerukt voor een acute situatie op zee in de buurt van Scheveningen.

In de nacht van dinsdag op woensdag kwam een schip van vissersbedrijf Van den Berg uit Urk op de Noordzee - nabij Scheveningen - in aanvaring met een containerschip.

Toen de KNRM Scheveningen ter plaatse kwam, bleken alle zeven opvarenden van de kotter ongedeerd. Wel was het vissersschip zwaar beschadigd en werd het door de KNRM begeleid naar IJmuiden.

Vrijdag ontving de KNRM wederom een melding over problemen op zee. Opvarenden van een jacht gaven aan dat er rookontwikkeling was in de machinekamer van de tweemaster. Toen de KNRM ter plaatse kwam, bleek er geen brand of rook te zijn. Wel was er smeulschade aan elektrische kabels.

Een vrouw aan boord had rook ingeademd en werd door ambulancepersoneel aan land gecontroleerd.

De jacht is afgemeerd bij de zogenoemde calamiteitensteiger in de Scheveningse jachthaven.