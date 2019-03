De politie heeft zaterdagavond een 18-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige mannelijke plaatsgenoot aangehouden na een ernstig verkeersongeval diezelfde avond op de kruising Vaillantlaan met de Hobbemastraat. Hierbij raakte een negenjarige jongen ernstig gewond.

De auto met meerdere inzittenden reed rond 21.45 uur een vrouw en een negenjarig kind aan. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie is het kind zwaargewond. Of hij in levensgevaar is, is niet bekend. De vrouw is volgens de woordvoerder lichtgewond.

De inzittenden van de wagen zijn na de aanrijding weggerend, maar de politie kon na een zoekactie zaterdag alsnog de 18-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige mannelijke plaatsgenoot aanhouden. Een derde inzittende wordt nog gezocht.

Omstanders zouden de aanrijding hebben gefilmd met mobiele telefoons. De politie roept hen op de beelden beschikbaar te stellen.