Naar aanleiding van de aanslag op een militair konvooi in Kasjmir in India, die op 15 februari plaatsvond, hebben demonstranten zich zaterdag op de Koekamp in Den Haag verzameld om te demonstreren.

Dit meldt Regio15. "Pakistan stop killing innocents"en "say no to terrorism" is onder andere te lezen op foto's van de borden die de demonstranten bij zich hebben.

Bij de aanslag kwamen 44 politiemensen om het leven. Het is de dodelijkste aanslag op veiligheidsdiensten sinds jaren.

Bij een snelweg in de regio Pulwama botste een auto tegen de bus en explodeerde een zelfgemaakt explosief toen het konvooi voorbijkwam waarin de agenten zaten. Het gaat om leden van een paramilitaire politiegroep.

De in Pakistan gevestigde en invloedrijke terroristische organisatie Jaish-e-Mohammed eiste de verantwoordelijkheid voor de actie op. Die strijdt voor afscheiding van het overwegend door moslims bewoonde Kasjmir van het in meerderheid hindoeïstische India.