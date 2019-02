Een 25-jarige mannelijke vrijwilliger van basisschool Galvani is aangehouden op verdenking van een zedendelict met een of meerdere kinderen, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag aan NU.nl na berichtgeving in het AD.

Het Openbaar Ministerie kan desgevraagd niet zeggen wanneer het grensoverschrijdende gedrag zou hebben plaatsgevonden, welke partij aangifte heeft gedaan tegen de man, en of een of meerdere kinderen slachtoffer zouden zijn. Dat moet volgens het OM uit onderzoek blijken.

"Het beeld is nu dat het grensoverschrijdende gedrag zich buiten de school afspeelde, maar we kunnen niet uitsluiten dat het ook op school heeft plaatsgevonden."

Daarom worden er volgens het OM geen uitspraken gedaan over hoe lang de man al werkzaam was bij de school.

De man mag de school niet meer in zo lang het politieonderzoek naar de zaak loopt, meldt het AD. Ouders van de school werden volgens de krant via een brief over de kwestie geïnformeerd.