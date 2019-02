De rechtbank in Den Haag heeft een 55-jarige man vrijgesproken van doodslag op zijn 42-jarige vriendin in januari 2017. De vrouw werd met ernstige verwondingen gevonden in het huis van de man aan de Leyweg in Den Haag.

Volgens de rechtbank is er geen wettig bewijs dat het geweld van de man direct heeft geleid tot de dood van de vrouw. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel tegen de man geëist.

Twee andere vrouwen waren diezelfde dag in januari ook aanwezig in het huis van de man. Een van die vrouwen verliet de woning in de ochtend van 24 januari.

Toen het slachtoffer aan het eind van diezelfde dag niet wakker werd, besloot de andere - nog in het huis aanwezige - vrouw de politie te bellen. Het slachtoffer bleek met geweld om het leven te zijn gebracht.

Uit forensisch onderzoek is niet gebleken wie het geweld tegen de vrouw heeft gebruikt. De verklaringen die de verdachten hebben afgelegd lopen bovendien uiteen.

Voorlopige hechtenis opgeheven

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte al op 7 februari dit jaar opgeheven.

De zaken tegen de twee in het huis aanwezige vrouwen heeft het OM eind vorig jaar al geseponeerd.