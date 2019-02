De politie in Den Haag heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij die dinsdagavond plaatsvond in een woning aan de Mariottestraat.

De verdachte, een 39-jarige man, is door agenten in een woning in Den Haag aangehouden. In die woning was op dat moment ook een vierjarig kind aanwezig. De man wordt momenteel verhoord op het politiebureau, waar het kind is opgevangen.

Het 36-jarige slachtoffer werd dinsdagavond zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Mariottestraat in de wijk Valkenboskwartier. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Kort na de steekpartij werd in de woning al een 30-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij zit nog vast.