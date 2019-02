De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige voortvluchtige Bulgaar aangehouden in Den Haag. De man werd gezocht in Duitsland, waar hij is veroordeeld voor een roofmoord in Berlijn.

In 2015 was de Bulgaar betrokken bij een gewelddadige overval op een casino. Hierbij kwam een vastgebonden medewerker van de uitgaansgelegenheid om het leven.

De Duitse rechtbank legde de verdachte in deze zaak een gevangenisstraf op van zes jaar.

Sinds november vorig jaar was de man voortvluchtig. Door de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politie kon de Bulgaar dinsdagochtend worden aangehouden.

Man was werkzaam als dj

De man was werkzaam als dj in een discotheek in Den Haag en verbleef bij zijn zus in dezelfde stad.

De Bulgaar wordt waarschijnlijk binnenkort overgeleverd aan Duitsland om de rest van zijn straf uit te zitten.