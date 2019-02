Een persoon is maandagavond gewond geraakt door een brand in een pand aan de 2e Sweelinckstraat. Het vuur is geblust. Dat meldt Brandweer Haaglanden.

De brandweer heeft omliggende panden gecontroleerd. Deze moesten tijdelijk worden ontruimd. Ook is er een kat uit de woning meegegaan met de dierenambulance.

Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Stichting Salvage ondersteunt de gedupeerden bij schadeafhandeling.