De toneelhit The Nation van Het Nationale Theater krijgt in april een soort vervolg geïnspireerd op recente gebeurtenissen in Den Haag, waar het gezelschap zijn basis heeft. Er komt onder meer een illegaal gebouwd vreugdevuur in voor, dat is omgevallen en een dodelijk slachtoffer heeft veroorzaakt. Ook de spraakmakende buurt Duindorp speelt een rol.

Regisseur en artistiek leider Eric de Vroedt brengt deze 'spin-off' van The Nation onder de titel De wereld volgens John. De figuur John Landschot, gespeeld door Bram

Coopmans, bekend uit The Nation, heeft in de nieuwe voorstelling zijn eigen radioprogramma waarin opvallend Haags nieuws centraal staat. Hij gaat in gesprek met inbellers: omstanders, belanghebbenden, buurtbewoners en politici.

Deed De Vroedt voor de marathon The Nation inspiratie op in de Haagse Schilderswijk, voor De wereld volgens John ging hij poolshoogte nemen in Duindorp.

Duindorpers streden de afgelopen jaarwisseling met Scheveningers om het hoogste vreugdevuur, wat gevaarlijk uit de hand liep.