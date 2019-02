Bij een steekpartij op de Coevordenstraat in Den Haag is vrijdagavond een man gewond geraakt aan zijn arm. De dader is gevlucht.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie kreeg een melding binnen van een vechtpartij op de Betje Wolffstraat. Vermoedelijk was dit een vechtpartij tussen dezelfde personen als die bij de steekpartij.

De Coevordenstraat en de Betje Wolffstraat liggen dicht bij elkaar. Op de laatstgenoemde straat trof de politie niemand meer aan.

De verdachte is gevlucht. Zijn signalement is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en doet onderzoek.