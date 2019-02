De politie heeft donderdag een 41-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij twee steekincidenten woensdagavond in Den Haag.

De verdachte kon door middel van buurtonderzoek en extra surveillance worden aangehouden, meldt de politie Den Haag. Hij werd in een woning in Scheveningen aangehouden door een arrestatieteam.

Op woensdag 6 februari werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen op de Van Alkemadelaan in zijn arm gestoken toen hij een man aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken.

Korte tijd later kwam er een melding dat er rond 19.00 uur in De Mildestraat een hardloper meerdere keren was gestoken.

De slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze werden behandeld voor hun verwondingen. De politie denkt dat meer mensen een confrontatie met de verdachte hebben gehad.

De politie is op zoek naar getuigen van beide steekincidenten. Ook zijn ze op zoek naar personen die de verdachte in Scheveningen hebben zien lopen of hem hebben gesproken.