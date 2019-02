De Universiteit Leiden houdt vrijdag een toegangscontrole bij de locatie Wijnhaven aan de Turfmarkt in Den Haag. Men kan alleen het gebouw betreden als zij een toegangspas hebben. De Universiteit zegt hiermee 'de veiligheid van alle studenten, medewerkers en bezoekers te willen garanderen' met de maatregel.

Dat meldt de faculteit die in de Wijnhaven zit, Political Science, donderdag op Twitter. De controle zal worden gehouden van 10.00 uur tot sluitingstijd om 0.00 uur.

In een mail die is gestuurd aan medewerkers en studenten staat dat een demonstratie zal plaatsvinden in de directe omgeving dat gerelateerd zou zijn aan een bijeenkomst in Wijnhaven. Het is onbekend welke bijeenkomst dit is.

Een woordvoerder van de universiteit zegt tegen Mare dat de faculteit een "serieus signaal" heeft ontvangen dat een of meerdere mensen van plan zijn de orde te verstoren binnen het gebouw. De persoon of personen over wie dit signaal gaat, zouden eerder onrust hebben veroorzaakt.