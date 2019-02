De 32-jarige man die donderdag in Sittard werd aangehouden vanwege twee steekincidenten woensdagavond in Den Haag is weer vrijgelaten. Hij blijkt niet betrokken te zijn bij de aanvallen op een fietser en een hardloper. Het onderzoek naar de dader gaat door, zo laat de politie weten.

Na onderzoek bleek de 32-jarige man niets te maken te hebben met de overvallen op de Van Alkemadelaan en De Mildestraat.

Op woensdag 6 februari werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen op de Van Alkemadelaan in zijn arm gestoken toen hij een man aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken.

Korte tijd later kwam er een melding dat er rond 19.00 uur in De Mildestraat een hardloper meerdere keren was gestoken. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld.

Al snel bestond het vermoeden dat één man verantwoordelijk was voor beide steekincidenten.