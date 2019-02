Een flatgebouw aan de Meppelweg in Den Haag is ontruimd nadat er brand in de kelder is ontstaan. Eén persoon heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer meldt dat er twee scooters in de brand waren gevlogen.

Vanwege de rookontwikkeling door het gebouw en het trappenhuis is het pand ontruimd.