Door een gaslek in de spionkopstraat in Den Haag is vrijdag onder meer een school even ontruimd geweest. Dat meldt Brandweer Haaglanden.

Naast de school werd er ook een woning en een garage ontruimd. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Het gaslek ontstond na graafwerkzaamheden in de buurt. Volgens de brandweer is het gas deels de kruipruimte in gelopen.

Om 14.48 uur meldde de brandweer dat netbeheerder Stedin bezig was met de reparatie en dat de kinderen en bewoners snel weer terug konden keren.