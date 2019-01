Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht maanden celstraf tegen een 41-jarige man uit Polen, omdat hij in september een woning in Den Haag was binnendrongen, de twee bewoonsters zou hebben mishandeld om vervolgens naakt op het balkon blokfluit te spelen.

Op internet verschenen beelden waarop is te zien dat de man zijn kleding uitdoet en op het balkon blokfluit begint te spelen.

De 41-jarige verdachte, die een ravage aanrichtte in de woning, wist zich woensdag voor de rechtbank in Den Haag niet veel meer te herinneren van zijn actie.

Tegelijk zei hij wel zeker te weten dat hij de moeder en haar tienerdochter niet had geslagen met een honkbalknuppel of blokfluit. Ook ontkende hij dat hij hen aan hun haren naar buiten had gesleept en van de trap had gegooid.

Vrouwen raakten allebei lichtgewond

De moeder werd gewekt toen hij de deur opentrapte. Daarop stormde hij hun beider slaapkamers in en begon een gevecht, waarbij de dochter haar moeder te hulp schoot. Ze raakten lichtgewond. De verdachte heeft geen verklaring voor zijn actie, maar hij heeft er spijt van.

De man verklaarde eerder dat hij die bewuste avond amfetamine had gebruikt.

'Advocaat: Op meerdere punten onvoldoende bewijs'

L.'s advocaat vroeg vrijspraak omdat volgens hem op meerdere punten onvoldoende bewijs is. Ook was er geen sprake van opzet maar was zijn cliënt de kluts kwijt. Bovendien kan schade in de woning zijn ontstaan door een arrestatieteam, vond hij.

De rechter doet op 13 februari uitspraak.