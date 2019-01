Er is komend weekend van alles te doen in Den Haag. Van een 'filmfeest' in poppodium Paard tot een Yoga Rave.

80s 90s Nullies Movie Star Edition - Paard

Bij Poppodium Paard in Den Haag worden vrijdag films en bijbehorende filmmuziek uit de jaren tachtig en negentig geëerd met het feest 80s 90s Nullies – Movie Star Edition. De organisatie gaat voor "een avond met stijl, elegantie en ordinair meezingen". Het is dubbel feest, want het ticket geeft ook toegang tot de kleine zaal waar het feest Kiss All Hipsters plaatsvindt.

Wanneer: 1 februari

Waar: Poppodium Paard

Toegang: 3 euro

Poëzieweek met Literair Variété - Bibliotheek Den Haag

Ivo Wijs en Pieter Nieuwint nemen de hoofdrollen op tijdens het Literair Variété in de Bibliotheek Den Haag ter ere van de Poëzieweek. Samen zullen zij een "liefderijk en vreugdevol eerbewijs brengen aan tekst en muziek". Het thema is vrijheid en kent het motto 'zonder handen, zonder tanden’. Voor studenten en scholieren is de entree gratis.

Wanneer: 1 februari

Waar: Bibliotheek Den Haag

Toegang: 10 euro

Yoga Rave - The Student Hotel

Zaterdag vindt in The Student Hotel in Den Haag de energizer der energizers plaats: Yoga Rave. De ingrediënten zijn simpel: yoga, stilte, en heel veel dansen. Organisatoren omschrijven het als "een groot feest met een beetje yoga". Deelnemers doen er goed aan hun eigen yogamatje mee te brengen.

Wanneer: 2 februari

Waar: The Student Hotel

Toegang: 10 euro

Rondleiding fototentoonstelling Yousuf Karsh – Nationaal Archief

De fototentoonstelling 'Face to Face’ is dit weekend voor het laatst te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Tijdens twee exclusieve rondleidingen zal fotospecialist Elwin Hendrikse dieper ingaan op de foto’s van de wereldbekende portretfotograaf Yousuf Karsh. Het evenement duurt een uur en wordt afgesloten met een borrel.