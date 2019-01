De politie heeft dinsdagmiddag met behulp van een gestolen lokfiets 250 fietsen gevonden in een pand in de Radarstraat in Den Haag. Het merendeel van deze fietsen blijkt te zijn gestolen.

Vorige week plaatste de politie een lokfiets in de Rijnstraat in Den Haag, omdat hier regelmatig fietsen worden gestolen. Later die week kwam een melding binnen van speciale beveiligingsapparatuur op de fiets dat het voertuig in beweging was.

Agenten volgden deze melding, waarna ze uitkwamen op de Radarstraat. In de kelder vonden zij zo'n 250 fietsen, waaronder de lokfiets.

De politie heeft de kelder leeggehaald en doet momenteel onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.