Het televisieprogramma Opsporing Verzocht gaat dinsdagavond aandacht besteden aan het onderzoek rond de dood van een 53-jarige man die op 14 november dood werd aangetroffen in zijn woning in Rietveen in Den Haag.

De man werd in november onder verdachte omstandigheden gevonden. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De recherche zal in het programma nieuwe informatie delen.

Opsporing Verzocht is om 20.30 uur te zien op NPO1.