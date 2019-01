Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Zo kun je in het Paard voor even de leadzanger van je eigen band zijn en kun je naar een thee- en chocoladeproeverij.

Tante Joke Karaoke Band - Paard

Bezoekers geven hun favoriete hit door aan de barman en betreden even later het podium. Ondersteund door de Tante Joke Karaoke Band zingen ze hun ultieme guilty pleasure of lijflied. De band kent alle karaokeknallers, zoals My Heart Will Go On, Drank & Drugs, The Eye of the Tiger, It's Raining Men, Casanova, Mama Mia en Grease Lightning.

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 25 januari vanaf 23.55 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets

CaDance Festival - Korzo

CaDance is een festival voor hedendaagse dans. Op het festival gaan elf voorstellingen in wereldpremière. Twee voorstellingen worden voor het eerst in Nederland opgevoerd. Het thema van het festival is New Stories, om de aandacht te vestigen op de nieuwe verhalen die in de taal van het lichaam verteld worden.

Waar: Korzo, Prinsestraat 42, Den Haag

Wanneer: 25 januari tot en met 9 februari

Prijs: afhankelijk van voorstelling

Meer informatie en tickets

Het Busch Trio: Gepokt en gemazeld - Nieuwe Kerk

Het Busch Trio bestaat uit drie jonge muzikanten: de pianospelende broers Ori en Omri Epstein en violist Mathieu van Bellen. Ze winnen concours na concours. Zo waren ze in 2015 het gesprek van de dag tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam. Het Busch Trio speelt stukken van Schubert, Beethoven en Dvorák.

Waar: Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag

Wanneer: 26 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Familiedag in het Mauritshuis

Iedere laatste zondag van de maand organiseert het Mauritshuis originele familieactiviteiten. Een museumdocent leidt bezoekers langs de hoogtepunten van het museum en daarna kunnen kinderen knutselen in de Kunstwerkplaats.

Waar: Mauritshuis, Plein 29, Den Haag

Wanneer: 27 januari van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 7 euro (exclusief toegangsbewijs tot het museum)

Meer informatie en tickets

Pop-upthee- en chocoladeproeverij - Collectiv. by Swan

Bezoekers van deze pop-upproeverij nippen van verschillende soorten thee en leren hoe ze deze hete drank kunnen combineren met chocolade. Wie het leuk vindt, kan zich daarna inschrijven voor een masterclass.