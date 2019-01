De politie in Scheveningen is op zoek naar een jongen voor een mishandeling bij de 2e Sweelinckstraat en de Danckertstraat. De mishandeling vond woensdagmiddag rond 14.30 uur plaats. De politie is ter plaatse bezig met onderzoek.

De politie meldt dat de verdachte tussen de 13 en 15 jaar oud is. Hij is na de mishandeling weggerend in de richting van de Valeriusstraat. De jongen die slachtoffer werd, is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is hij ernstig gewond geraakt.

De verdachte heeft zwart krullend haar, donkere bovenkleding en een blauwe spijkerbroek. De politie vraagt mensen die de persoon zien lopen om 112 te bellen. Ook mensen die camerabeelden hebben of getuige waren van het incident kunnen zich melden.