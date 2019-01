De PVV in de gemeente Den Haag wil dat er donderdag een spoeddebat in de gemeenteraad komt over de aanpak van vreugdevuren tijdens oud en nieuw. Volgens de partij had het stadsbestuur moeten ingrijpen, toen de vuurstapels op de stranden bij Scheveningen en Duindorp hoger werden dan was afgesproken.

Bij de jaarwisseling trok een vonkenregen van zo'n stapel over Scheveningen.

Het stadsbestuur heeft dinsdag de afspraken met de bouwers van de vreugdevuren openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de gemeente en de bouwers enkele jaren geleden hadden afgesproken dat de vuurstapels niet hoger mochten worden dan 35 meter. De stapels waren echter 13 meter hoger.

Uit de afspraken bleek dat er ingegrepen had moeten worden wanneer de maximale hoogte overschreden zou worden. Toen dat gebeurde, werd er echter niet opgetreden.

Onbekend hoe brandstapel zo hoog heeft kunnen worden

Hoe de brandstapel zo hoog heeft kunnen worden, is nog niet bekend. De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wees op Nieuwjaarsdag naar de bouwers. "De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gedaan", stelde ze op een persconferentie.

De bouwers ontkenden dit verhaal vervolgens. De aanvoer van hout werd volgens hen gestopt op 30 december om 17.00 uur.

De fractievoorzitters in Den Haag beslissen donderdag of er inderdaad een spoeddebat komt.