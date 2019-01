De politie heeft vrijdag tientallen kilo's verdovende middelen, een grote hoeveelheid bankbiljetten en nog onbekende goederen aangetroffen in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag.

Er is een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden, meldt de politie.

Om 15.45 kwam er een melding binnen over een verdachte situatie in de woning. Toen de politie ter plaatse was en de goederen ontdekte, zetten ze een deel van de straat af. De agenten droegen kogelwerende vesten.

Er is tactisch en forensisch onderzoek gedaan in de woning. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie is op zoek naar personen die meer weten over de gebeurtenissen in de woning.