De Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan in Den Haag krijgt een systeem om fijnstof in de tunnel te verminderen. Vrijdag is er een overeenkomst getekend met de leverancier van dit systeem.

Dat laat de leverancier van het systeem, StaticAir, weten in een persbericht.

Het contract is ondertekend met de Combinatie Rotterdamsebaan, dat bestaat uit bouwbedrijven BAM en Volkwerwessels.

Fijnstof wordt in hoge concentraties gemeten bij tunnelmonden. In de tunnels hoopt het zich op waarna het via de tunnelmond de leefomgeving inkomt. Het systeem van StaicAir zuivert de lucht en gebruikt daarbij weinig energie, aldus het bedrijf zelf.