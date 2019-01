In de Farmanstraat Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Het vuur werd rond 2.00 uur ontdekt.

Ooggetuigen meldden dat de airbags ontbreken en mogelijk zijn gestolen. Ook werd er geen autoradio in het voertuig aangetroffen.

De auto was niet meer te redden en is volledig in vlammen opgegaan.