De 51-jarige Haagse verdachte van de dodelijke schietpartij dinsdag in de Netscherstraat in Den Haag blijft veertien dagen langer in voorarrest.

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. De man blijft in beperkingen, wat betekent dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Bij de schietpartij kwam een 48-jarige man uit Den Haag om het leven. Het gebeurde rond 13.00 uur. Meerdere getuigen zagen het gebeuren en zagen ook hoe de schutter na het incident vluchtte. De verdachte meldde zich zelf op het politiebureau.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te redden en hem te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen.

Het is nog onbekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Zijn precieze rol bij het incident is ook nog onbekend.