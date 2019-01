Tunnelboorders hebben in Den Haag hun werkzaamheden afgerond aan een 1,6 kilometer lange ondergrondse verbinding tussen het knooppunt Ypenburg en industrieterrein de Binckhorst.

Tunnelboormachine Catharina-Amalia, vernoemd naar de prinses, bereikte donderdag het eindpunt van de tweede tunnelbuis van het traject. De eerste buis werd vorig jaar al geboord.

De tunnel verbindt knooppunt Ypenburg met het industrieterrein de Binckhorst, niet ver van station Den Haag Centraal. Het moet de A12 (de Utrechtsebaan) ontlasten. Het is de bedoeling dat het traject in juli 2020 klaar is. De aanleg kost ongeveer 600 miljoen euro.

De tunnel heet de Victory Boogie Woogietunnel, naar een schilderij van Piet Mondriaan dat in het Gemeentemuseum in Den Haag hangt. De tunnelboormachine heeft de kleuren van Mondriaans schilderijen: rood, geel en blauw. Het gevaarte is 80 meter lang en 11 meter breed.