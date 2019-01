De persoon die dinsdagmiddag omkwam bij het schietincident in de Netscherstraat in Den Haag is een 48-jarige man.

Een 51-jarige man uit Den Haag werd aangehouden als verdachte. Hij meldde zich zelf op het politiebureau, verklaart een woordvoerder van de politie.

Het incident voltrok zich rond 13.00 uur. Meerdere mensen waren getuigen van de schietpartij en zagen de schutter na het incident wegvluchten.

Toegesnelde hulpdiensten troffen de 48-jarige man zwaargewond aan en probeerden hem te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed kort erna aan zijn verwondingen.

Nog onbekend of slachtoffer en verdachte elkaar kenden

Naar de aanleiding van het schietincident doet de politie momenteel onderzoek. De Netscherstraat en een deel van de Ruijsdaelstraat werden hier dinsdag voor afgezet. Specialisten van de Forensische Opsporing deden ter plaatse onderzoek.

Inmiddels doet de politie onderzoek naar de rol van de verdachte in de schietpartij. De politiewoordvoering laat in het midden of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. “In verband met het onderzoek kunnen we hier nog geen uitspraken over doen.”