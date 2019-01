Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Van een expositie om vrouwelijke modeontwerpers te eren tot een vertoning van de klassieker Fight Club.

Lezing Femmes Fatales: Sterke Vrouwen in de Mode - Gemeentemuseum

Bij verschillende grote modehuizen, zoals Givenchy, Alexander McQueen en Dior, staan invloedrijke zakenvrouwen aan het roer. Dat is lang niet altijd zo geweest; in vroegere tijden moesten vrouwelijke ontwerpers zich staande houden in een mannenwereld. Zo werd Coco Chanel eens minachtend "dat naaistertje" genoemd door een mannelijke collega. Het Gemeentemuseum Den Haag wijdt een expositie aan de vrouwen die de modewereld naar hun hand zetten. De tentoonstelling wordt komend weekend ingeleid met een lezing van kunsthistorica Wendy Fossen.

Waar: Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag

Wanneer: 12 januari van 11.00 tot 13.00.

Prijs: 25 euro, exclusief entree voor het museum

New Wave City: Echo and the Bunnymen Special - Paard

Wie van dromerige synthesizers en donkere muzikale randjes houdt, kan zaterdag terecht in Paard. Daar wordt die avond een dansavond gehouden met de beste newwavemuziek uit de jaren tachtig. De eerste twee uur spelen de uit Liverpool afkomstige Echo and the Bunnymen. Het Haagse poppodium omschrijft hun muziek als "zwarte romantiek", en de stem van zanger Ian McCulloch als "een van de mooiste in het genre".

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 12 januari vanaf 21.00

Prijs: 5 euro

Hommage aan Mozart - Zuiderstrandtheater

Het Franse kamerorkest Les Siècles speelt zondag Mozarts Symfonie nr. 39 en nr. 41, de Jupitersymfonie. Met hun vaste dirigent François-Xavier Roth stonden ze al in vele concertzalen in Frankrijk, Londen, Berlijn, Tokio en nu dus Den Haag. Om 13.30 is er een gratis inleiding bij deze voorstelling.

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505, Den Haag

Wanneer: 13 januari om 14.15

Prijs: variërend van 10 euro tot 40 euro

Cult Classics: Fight Club - Filmhuis Den Haag

Filmhuis Den Haag vertoont regelmatig klassiekers die iedereen eens gezien moet hebben. Aanstaande vrijdag is dat Fight Club uit 1999. Project Mayhem is de hand de hand lopende activiteit van de verteller (Edward Norton) en Tyler (Brad Pitt) waarin mannen met elkaar op de vuist gaan en daardoor eindelijk weer mens worden. De film was erg controversieel toen hij net verscheen. Niet vanwege de woeste vechtpartijen, maar omdat het een briljante analyse is van onze concumptiemaatschappij, schreef filmcriticus Dana Linssen destijds in de Filmkrant.

Waar: Filmhuis Den Haag, Spui 191, Den Haag

Wanneer: 11 januari, aanvang 21.30

Prijs: reguliere prijs 11 euro

Popradar Pubquiz - Radar Café

Ben jij een wandelende muziekencyclopedie die maar drie seconden van een intro nodig heeft om te weten welk nummer het is? Dan kun je deze kennis aanboren tijdens de Popradar Pubquiz. Teams van maximaal zes personen krijgen vragen over muziek uit de jaren zestig tot nu. De quiz bestaat uit twee rondes met een pauze. Bij binnenkomst kun je je team inschrijven.

Waar: Popradar, Burgemeester Hovylaan 12, Den Haag

Wanneer: 11 januari, aanvang 20.00

Prijs: gratis, wel van tevoren via e-mail reserveren

