Vervoersbedrijven zoeken vanaf maandag testreizigers die op het traject Leiden - Den Haag mee willen doen met een proef om met hun betaalkaart te reizen, in plaats van met een OV-chipkaart. Dat laat de NS weten.

Op de stations tussen Leiden Centraal en Den Haag checken deelnemers in en uit met hun eigen contactloze bankpas of creditcard. De proef start over twee weken en duurt een half jaar.

Het idee is dat reizigers geen aparte OV-chipkaart hoeven aan te schaffen, geen saldo vooraf te laden of een kaartje te kopen. Het inchecken gebeurt met de bankpas of creditcard en via een app zijn de gemaakte kosten te bekijken.

Deelname is mogelijk voor reizigers die beschikken over een contactloze bankpas van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank of RegioBank of een contactloze creditcard van Mastercard of VISA uitgegeven door ICS (International Card Services). Wie aan de proef wil meedoen, kan zich melden op de site van de NS.

De vervoersbedrijven hebben samen de techniek voor deze proef ontwikkeld. Die wordt nu uitvoerig getest.