De recherche in Den Haag is op zoek naar getuigen van een mishandeling en vernieling op 30 december. Een onbekende man gooide die dag rond 21.00 uur een brandende vuurpijl in de oliebollenkraam naast station Hollands Spoor.

De eigenaar van de oliebollenkraam verkocht die avond een oliebol aan twee jongetjes. Zij betaalden die oliebol met een biljet van vijftig euro, waarop de eigenaar een opmerking maakte.

Korte tijd later kwam een oudere man met een van de twee jongetjes naar de kraam. De man vroeg de eigenaar waarom hij die opmerking had gemaakt.

Na een woordenwisseling liepen de man en het jongetje weg, maar later keerden ze toch terug. De eigenaar zag toen dat er een brandende vuurpijl in zijn kraam werd gegooid. De pijl ontplofte en de man voelde pijn aan zijn hand. Hij is aan zijn verwondingen behandeld.

De recherche zoekt getuigen van het voorval. Er zouden op het moment van het incident meerdere mensen bij de oliebollenkraam hebben gestaan.