De politie heeft vrijdagavond een man en een vrouw van 38 jaar aangehouden na een melding van een schietpartij aan de Schoutendreef.

De politie hield het tweetal aan na een inval in een flat aan de Schoutendreef. In de flat werd ook een vuurwapen aangetroffen.

Vermoedelijk is er tussen meerdere personen ruzie ontstaan over de verkoop van een auto. Tijdens de ruzie is mogelijk door een van de partijen gedreigd met een vuurwapen.

Of er daadwerkelijke is geschoten en met wat voor wapen is onbekend. In de woning was al eerder een doorzoeking gedaan na de melding van een mogelijke wietplantage. De politie zette vrijdagavond een deel van de straat af en maakte gebruik van een speurhond.