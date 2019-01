Politieagenten in steek- en kogelwerende vesten hebben vrijdagavond een verdachte aangehouden na een mogelijke schietpartij.

De politie kreeg een melding dat er mogelijk schoten waren gelost op de Schoutendreef, meldt Regio15.nl.

Agenten en de hondenbrigade rukten uit naar een flat in de straat. Er is een verdachte uit het appartementencomplex gehaald en gearresteerd.

Er is in de buurt van de flat een plaats delict afgezet met lint. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten.