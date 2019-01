Een winkelpand huren in Den Haag kostte afgelopen jaar gemiddeld 1,8 procent minder dan het jaar daarvoor. In steden met minder dan honderdduizend inwoners daalden de prijzen met 4,5 procent.

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur JLL naar aanleiding van onderzoek naar 189 winkelgebieden in Nederland.

De huurprijs voor winkels in Nederland lag in 2018 gemiddeld op 655 euro per vierkante meter per jaar. In 2017 bedroeg de huurprijs nog 669 euro. Winkeliers kampen onder meer met online concurrentie en gestegen personeelskosten.