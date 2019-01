Den Haag heeft 2019 feestelijk ingeluid. Tijdens de jaarwisseling vonden er in de stad volgens de politie wel incidenten plaats.

Op de Dagelijkse Groenmarkt is een 41-jarige Duitser aangehouden nadat hij met een gaspistool in de lucht schoot. Hetzelfde gebeurde op de Erasmusweg, waar een 24-jarige Hagenaar is gearresteerd.

"In de Thijssestraat in Den Haag vernielde een groep jongeren omstreeks 23.00 uur toezichtcamera’s. Toen agenten op de melding afgingen, werden zij bekogeld met vuurwerk." De politie heeft hier negentien mensen opgepakt, waaronder minderjarigen.

"In de loop van de avond was het in de omgeving van het Kaapseplein met het Anna Blamanplein in Den Haag onrustig. Een groep van zo’n vijftig personen hinderden de brandweer die ter plekke was om vuren te blussen." Niemand is hier opgepakt.

In aanloop naar oud en nieuw had de gemeente ook op het Tesselseplein in Duindorp en het Teniersplantsoen in Schilderswijk camera's geplaatst. Na de jaarwisseling wordt beoordeeld of het nodig is het cameratoezicht op deze locaties te verlengen.

Enkele incidenten tijdens vorige jaarwisseling

Tijdens de vorige jaarwisseling werden er in Den Haag twee mensen aangehouden die op het Kaapseplein agenten hadden bekogeld met vuurwerk.

Ook werd er vuurwerk gegooid naar een cameraman van RTL elders in de stad.