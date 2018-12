De gemeente Den Haag organiseert net als voorgaande jaren op 31 december een gratis Oud en Nieuw-evenement in de Haagse binnenstad. Een van de onderdelen is de vuurwerkshow bij de Hofvijver, om 0.00 uur.

Vuurwerkshow

Het oudejaarsfeest bij de Hofvijver is gratis toegankelijk. De avond begint om 22.00 uur met optredens van verschillende dj's. Om 23.50 uur start de live-uitzending van de NOS en traditiegetrouw is het nationaal aftelmoment om 23.59 uur.

Het publiek kan het vuurwerk bekijken vanaf de Korte Vijverberg, Plaats en Buitenhof.

Andere activiteiten

Naast de traditionele vuurwerkshow, zijn er in de rest van de stad talloze activiteiten georganiseerd. Zo vindt in Het Paard van Troje het Viva Las Vegas-feest plaats, waar gedanst wordt op hits uit de jaren '80, '90 en '00 en is in Club Westwoord het Glitterfest, waar gratis glitter-make-up wordt uitgedeeld en champagne wordt geschonken.

Ook verschillende restaurants en hotels organiseren een speciale activiteit. In Hotel Des Indes is het Sylvester Gala, waar je in stijl het jaar kunt afsluiten met een diner-dansant. Des Indes Ensemble zorgt hier voor de muziek.

In Haagse Toren The Penthouse wordt op oudejaarsavond vanaf 19.00 uur een viergangendiner geserveerd. Bij het diner hoort ook een toegangsticket voor het Champagne SkyBall. Om middernacht is het vuurwerk te zien vanaf de binnen- en buitenbalkons.

Bereikbaarheid

Het evenement is in het centrum van Den Haag en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en de fiets. De HTM rijdt met trams en bussen een aangepaste dienstregeling op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. De laatste bussen en trams vertrekken op oudejaarsdag tussen 20.30 uur en 21.00 uur.

Automobilisten kunnen hun auto parkeren in de parkeergarages Museumkwartier, CS-New Babylon, Muzenplein en de Grote Marktstraat. Veel andere parkeergarages in de binnenstad zijn op oudejaarsavond vanaf 20.00 uur gesloten.