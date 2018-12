De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen aangehouden na een vechtpartij.

De vechtpartij was bij een café aan de Hildebrandstraat in Den Haag. Een man raakte gewond en moest door de ambulancedienst worden behandeld. Hij is kort na behandeling ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanleiding van de ruzie is niet bekend. Op last van de politie is het café eerder gesloten.