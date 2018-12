Voormalig politicus en oud vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink is op zondag 13 januari om 13.00 uur de eerste gast van de live podcast van Lex Bohlmeijer in het Haagse Theater aan het Spui. Bohlmeijer is onder andere werkzaam voor De Correspondent.

Het radioprogramma wordt opgenomen in aanwezigheid van publiek. De theaterzaal is enigszins verduisterd en wordt langzaam verlicht. "Dit is een bewuste keuze, zodat de focus geheel op het luisteren ligt", legt Bohlmeijer uit. In zijn podcast gaat hij in gesprek met mensen uit de politiek, kunsten, journalistiek en wetenschap, die een bijzonder en vaak onbekend verhaal hebben.

Er worden de komende tijd twee verschillende podcastseries gepresenteerd in Het Nationale Theater: De Rudi & Freddie Show, op 10 december en 20 april en Goede Gesprekken onder leiding van Lex Bohlmeijer, op 13 januari, 10 maart en 26 mei.

"De live podcasts dragen bij aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief aanbod in het theater, de podcasts van De Correspondent passen bovendien naadloos bij de thema’s en onderwerpen die wij in onze voorstellingen aansnijden", zegt Cees Debets, directeur Theater van Het Nationale Theater.