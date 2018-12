Het was een bewogen jaar voor Den Haag, met het wekenlang vermiste veertienjarige meisje en de dodelijke schietpartij in een shishalounge. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in de stad.

Drie mensen verwond met mes

In mei heeft een 31-jarige man drie mensen verwond met een mes op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Na de aanval werd hij door agenten neergeschoten in de buurt van Hollands Spoor en de Haagse Hogeschool.

De gewonden waren een 21-jarige Zoetermeerder, een 41-jarige Hagenaar en een 35-jarige Hagenaar. Het drietal raakte ernstig gewond. De dader, die zelf uit Den Haag komt, is bij hulpverleningsinstanties en de politie bekend vanwege "verward gedrag".

Wekenlang vermist meisje Den Haag

Eind augustus werd een sinds eind juli vermiste veertienjarige meisje uit Den Haag in goede gezondheid gevonden. Het meisje kwam niet meer thuis nadat ze onverwacht bij een vriendinnetje bleef slapen.

De politie stuurde geen AMBER Alert omdat zij ervan uit gingen dat de tiener uit vrije wil wegbleef. Nadat het meisje was gevonden, hebben zij een 33-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij meisje onderdak bood en ontucht met haar pleegde.

Cirque du Soleil komende jaren op Malieveld

Vanaf volgend najaar wordt het Malieveld in Den Haag de vaste locatie van Cirque du Soleil. Dat is dit jaar bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat het Malieveld tien jaar lang de standplaats van het circus wordt.

Wethouder De Mos noemt Cirque du Soleil "een topattractie" en "goed voor de lokale economie". De Mos heeft al vaker de wens uitgesproken om een groot evenement naar de stad te halen. De huidige locatie van het circus is een terrein vlak naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Dodelijke schietpartij shishalounge

Bij een schietpartij in een shishalounge in Den Haag is in de nacht van 7 op 8 april een zeventienjarige jongen overleden. De politie heeft hierna een negentienjarige man uit Rotterdam aangehouden als verdachte.

Hij zou meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Mogelijk hadden de twee ruzie voorafgaand aan het schietincident.

De dodelijke schietpartij werd gefilmd. Deze beelden circuleerde enige tijd op het internet. Hierop is een man te zien die wegrent. De inhoudelijke behandeling van de schietpartij vindt volgend jaar plaats in april.

Massale spreeuwensterfte in Huijgenspark

In het Huijgenspark werden in oktober en november plotseling tientallen dode spreeuwen aangetroffen, onder de bomen in het park, nabij station Hollands Spoor. In eerste instantie tastten onderzoekers in het duister, omdat de spreeuwen alleen in een heel beperkt gebied stierven.

In december werd bekend dat de vogels zeer waarschijnlijk zijn vergiftigd door de taxus. De spreeuwen eten graag van de rode besjes in de boom, maar volgens de vogelopvang komt de giftige stof uit de boom, taxine, niet voor in het vruchtvlees van de besjes. Wel in de blaadjes, takken en pitjes.

Momenteel wordt verder onderzocht hoe het gif uit de boom in de beestjes terecht kan zijn gekomen.

Dakloze man opgepakt voor opeten blauwe reiger

In maart heeft de politie in Den Haag een dakloze man opgepakt die een blauwe reiger had gebraden op een vuurtje in het Haagse bos. De uit Rusland afkomstige man heeft de reiger daarna zelf opgegeten.

De man verklaarde dat hij de vogel dood had gevonden. Aangezien de politie het tegendeel niet kon aantonen, wordt hij hier niet voor vervolgd.

Tien jaar cel voor doodslag op Portugese

De 44-jarige Gerard P. is in november door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het wegmaken van haar lichaam, vorig jaar augustus.

P. had de uit Portugal afkomstige Maria Santos doodgestoken in hun flat. Daarna stopte hij haar lijk in een koffer, verzwaarde die met beton en dumpte hem in het Starnmeer bij Alkmaar. Pas tien weken later werd het slachtoffer gevonden.

Vanaf 2025 alleen schone bevoorrading

Winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad moeten vanaf 2025 alleen nog worden bevoorraad door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Om dit voor elkaar te krijgen, gaan de partijen de komende tijd maatregelen uitwerken. Tot de mogelijke maatregelen behoren een subsidie om schone voertuigen aan te schaffen en het slim organiseren van de bevoorrading.