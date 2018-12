De politie is op zoek naar getuigen van drie inbraken op Eerste Kerstdag in Den Haag. Op zondag was er ook een inbraak in de regio.

Dat meldt de politie van Leidschenveen en Ypenburg donderdag.

De eerste inbraak was tussen 14.40 uur en 00.00 uur in een woning op de Torenvalklaan. De tweede was tussen 15.00 uur en 23.45 uur op de Pijlkruidweg. Hierbij gaat het alleen om een poging tot inbraak.

Ook werd op de Spoorlaan een poging gedaan tot inbraak, dit maal tussen 16.00 uur en 21.00 uur.

De politie doet ook melding van een inbraak tussen zondag 15.30 uur en maandag 15.00 uur op de Vrouw Avenweg.

Van geen van de inbraken is bekend of de daders er met een buit vandoor zijn gegaan.