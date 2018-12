In de Lau Mazirellaan, vlakbij de Hoefkade, in Den Haag is dinsdagavond iemand neergestoken.

Het slachtoffer is gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden, waarvan één naar het ziekenhuis is vervoerd. Onduidelijk is of het slachtoffer een van de twee verdachten is.

Naar de oorzaak van het steekincident wordt nog onderzoek gedaan. De politie roept getuigen op zich te melden.

Afgelopen september vond er in dezelfde straat een vergelijkbaar steekincident plaats.